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«Белавиа» пополнит парк - купит четыре новых самолета
Источник материала: Партизан
Об этом сказал в
Речь идет о моделе Embraer-195-E2 – самолеты новейшего поколения.
— Этой весной мы возьмем два таких. Также мы начинаем новую для нас программу – обновление флота самолетов Boeing-737-8. Это тоже самолеты нового поколения – экономичные, экологичные, более удобные для пассажиров, — отметил И. Чергинец.
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Об этом сказал в эфире телеканала «Беларусь-1» генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец,
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