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Не верю! Фейковые цитаты, которые приписали вождям и политикам

06.03.2021 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам

Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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"Нет человека - нет проблемы": эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что "каждая кухарка может управлять государством", у Ленина звучали...
 
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