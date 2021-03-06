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Не верю! Фейковые цитаты, которые приписали вождям и политикам
06.03.2021 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
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