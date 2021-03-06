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Модные стрижки и актуальные прически весны 2021

06.03.2021 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Начало весны не зря считается периодом расцвета - природа начинает оживать, световой день становится длиннее, а у вас появляется желание изменить надоевший за долгую зиму образ. И, кажется, что первой в списке перемен окажется именно прическа. Sputnik предлагает ознакомиться с самыми трендовыми стрижками сезона весна/лето-2021 и попробовать повторить их вместе со своим парикмахером.

Кудри и волны

Легкие волны будут смотреться как на короткой стрижке, так и на длинных волосах. Это же касается легкомысленных кудрей-пружинок. Эти прически - вне времени и останутся актуальными для настоящих романтиков.

Небрежная челка

Челка-шторка продолжает завоевывать просторы Instagram и блогов стилистов. А все потому, что не требует особенного ухода - достаточно просто помыть, высушить волосы феном и нанести на челку средство для объема.

Каре с челкой

Челка будет идеально смотреться и с каре, напоминая образы актрис французской «новой волны». Кстати, каре может быть не только идеально прямым, но и кудрявым, волнистым и просто взлохмаченным.

Низкий пучок

Волосы, собранные в низкий пучок - это не только модно, но и удобно. К тому же, этот вариант прически придаст сдержанности любому образу. Вносите разнообразие при помощи разных проборов: в центре, сбоку или с выпущенными прядями.

Под мальчика

Ультракороткая стрижка «маллет» стала коронным приемом дизайнеров на показах весенне-летнего сезона. Если вы боитесь стать похожей на звезду панк-рока, выбирайте мягкий вариант этой прически - без перепадов в длине и объеме.

 
 
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