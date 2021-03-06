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Вкусно и сытно: рецепт салата от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Простым рецептом вкусного салата делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Яйца, ветчину, помидор и салат «Айсберг» мелко нарезать и положить в глубокую ёмкость.
2. Добавить горчицу и майонез. Перемешать. При помощи кулинарного кольца выложить салат на сервировочную тарелку и украсить.
Приятного аппетита!
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Простым рецептом вкусного салата делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: ветчина – 100 г; помидор – 1 шт.; яйца куриные – 2 шт.; салат «Айсберг» –...
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