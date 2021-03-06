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Вкусно и сытно: рецепт салата от телеведущей Екатерины Тишкевич

06.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вкусно и сытно: рецепт салата от телеведущей Екатерины Тишкевич

Простым рецептом вкусного салата делится телеведущая Екатерина Тишкевич. 


Вам понадобится:

  • ветчина – 100 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • яйца куриные – 2 шт.;
  • салат «Айсберг» – 50 г.;
  • горчица – 1 ч. л. (по вкусу);
  • майонез – 2 ст. л.

Как готовить?

1. Яйца, ветчину, помидор и салат «Айсберг» мелко нарезать и положить в глубокую ёмкость.





2. Добавить горчицу и майонез. Перемешать. При помощи кулинарного кольца выложить салат на сервировочную тарелку и украсить.



Приятного аппетита!

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Простым рецептом вкусного салата делится телеведущая Екатерина Тишкевич.  Вам понадобится: ветчина – 100 г; помидор – 1 шт.; яйца куриные – 2 шт.; салат «Айсберг» –...
 
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