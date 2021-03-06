Вкусно и сытно: рецепт салата от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Простым рецептом вкусного салата делится телеведущая Екатерина Тишкевич.





Вам понадобится:

ветчина – 100 г;

помидор – 1 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

салат «Айсберг» – 50 г.;

горчица – 1 ч. л. (по вкусу);

майонез – 2 ст. л.

Как готовить?

1. Яйца, ветчину, помидор и салат «Айсберг» мелко нарезать и положить в глубокую ёмкость.

















2. Добавить горчицу и майонез. Перемешать. При помощи кулинарного кольца выложить салат на сервировочную тарелку и украсить.









Приятного аппетита!

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