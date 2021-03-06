Развеяны главные мифы о маленьких собаках

Источник материала: ОНТ

Мнения, что собаки мелких пород не требуют выгула и идеально подходят для детей – мифы. Об этом сообщил Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

Эксперт отметил, что мифы, связанные с содержанием маленьких пород собак, вводят начинающих собаководов в заблуждение. Чаще всего, отметил специалист, люди уверены, что маленькие собаки все время лают, могут ходить на пеленку и их не нужно дрессировать – что не является истиной.

Голубев отметил, что во время прогулки собака не только справляет нужду, но и расширяет свой кругозор, знакомится с миром, развивается. Прогулки положительно сказываются на выносливости, скорости реакции и на состоянии организма даже крошечного животного. Специалист посоветовал не пренебрегать прогулками и выходить с питомцем на улицу как минимум дважды в день.

Маленькие собаки, вопреки общему мнению, нуждаются в обучении и дрессировке, сообщил эксперт. Он уточнил, что если не заниматься поведением собаки, хозяева могут столкнуться с агрессией и поведенческими проблемами. Поэтому многие считают, что все маленькие породы собак – агрессивные и всегда много лают.

Если собака мала, это не значит, что за ней нужно ухаживать меньше, чем за крупным животным, уверен эксперт.

Маленькая собака отнюдь не является отличным выбором для детей. Важно в этом вопросе обратить внимание на особенности характера животного – оно должно быть дружелюбным, охотно играть, быть в меру активными и не требовать специального ухода.

Голубев посоветовал не дарить детям дошкольного возраста слишком маленьких и хрупких собак, так как ребенок случайно может травмировать питомца. Также некоторые представители маленьких пород довольно тяжело поддаются дрессировке.

Фото: pixabay





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