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Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете ЧМ по лыжным гонкам в Германии

06.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете ЧМ по лыжным гонкам в Германии

В Германии продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. С большим интересом болельщики ждали битвы российских и норвежских лыжников в эстафете.

В итоге победу в гонке 4 на 10 километров в Оберстдорфе одержала сборная Норвегии. За скандинавов выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн и легендарный Йоханнес Клебо. 

Сборная России стала второй. На последнем этапе за первое место боролись Александр Большунов и Клебо. Незадолго до финиша норвежец оторвался от соперника, опередив его на 12 секунд. Третье место заняла сборная Франции.

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В Германии продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. С большим интересом болельщики ждали битвы российских и норвежских лыжников в эстафете. В итоге победу в...
 
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