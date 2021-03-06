|
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете ЧМ по лыжным гонкам в Германии
Источник материала: ОНТ
В Германии продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. С большим интересом болельщики ждали битвы российских и норвежских лыжников в эстафете.
В итоге победу в гонке 4 на 10 километров в Оберстдорфе одержала сборная Норвегии. За скандинавов выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн и легендарный Йоханнес Клебо.
Сборная России стала второй. На последнем этапе за первое место боролись Александр Большунов и Клебо. Незадолго до финиша норвежец оторвался от соперника, опередив его на 12 секунд. Третье место заняла сборная Франции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. С большим интересом болельщики ждали битвы российских и норвежских лыжников в эстафете. В итоге победу в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)