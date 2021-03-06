Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете ЧМ по лыжным гонкам в Германии

Источник материала: ОНТ

В Германии продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. С большим интересом болельщики ждали битвы российских и норвежских лыжников в эстафете.

В итоге победу в гонке 4 на 10 километров в Оберстдорфе одержала сборная Норвегии. За скандинавов выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн и легендарный Йоханнес Клебо.

Сборная России стала второй. На последнем этапе за первое место боролись Александр Большунов и Клебо. Незадолго до финиша норвежец оторвался от соперника, опередив его на 12 секунд. Третье место заняла сборная Франции.

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