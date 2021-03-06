Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке Кубка мира по биатлону в Чехии

Источник материала: ОНТ

Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии.

Два огневых рубежа белоруска прошла чисто, что в этом сезоне для нее не редкость. Но при этом и на дистанции Динара смотрелась очень уверенно. Победительнице – лучшей биатлонистке сезона Тириль Экхофф – она проиграла всего лишь 16 секунд. И на одну секунду отстала от Лизы Витоцци, занявшей третье место.

Второй стала украинка Юлия Джима. Анна Сола с двумя штрафными кругами показала 11-й результат. Напомним, что в первой гонке нынешнего этапа Кубка мира эстафете наша женская сборная заняла второе место. В общем зачете Кубка мира Динара Алимбекова поднялась на 8-е место.

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