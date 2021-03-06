Первенство по лыжным гонкам «Чижовская лыжня» прошло в Минске

Источник материала: ОНТ

Не стоит прятать лыжи в чулан, даже если за окном весна. Все дружно – на турнир! Сегодня парк имени 900-летия Минска заполонили юные спортсмены-участники первенства по лыжным гонкам «Чижовская лыжня».





Посостязаться съехались из разных частей страны. 350 человек. Но в день гонок прибавилось еще около ста любителей лыжного спорта. Так что конкуренция – не шуточная. Хоть и в хорошей атмосфере. К соревнованиям каждый готовился долго и упорно. Ведь, для многих ребят лыжи не просто хобби, а их будущее дело. Поэтому вышли показать лучший результат.

Соревновались в четырех возрастных группах. Всего получилось восемь забегов. Пока одни мальчишки лихо наворачивали большой круг на 2200 метров. Другие времени зря не теряли и осыпали теплыми словами дам. Впереди же праздник!

Многие задавались вопросом, а не растает ли снег? Кататься можно будет вплоть до апреля – уверяют организаторы! Зима в этом году порадовала. Снег сохранили.

После, а некоторых и перед стартом угощали вкусной солдатской кашей. Пока набирались сил, нашей съемочной группе признались, таких спортивных праздников теперь хотят ещё больше!

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