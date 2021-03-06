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Минэкономики разрабатывает план стимулирования развития отстающих регионов
Источник материала: ОНТ
Меньше потенциал – больше стимул. Для белорусских регионов, которые по экономическим показателям отстают, разработают план.
Они станут первоочередными в списке указа по стимулированию развития областей. Сейчас в Министерстве экономики составляют программу. Учтут всё – геопозицию региона и даже погоду. Что в промышленности исторически здесь «делали лучше». И желания инвесторов – прийти на конкретные площадки. План рассчитан на пять лет. Только по отстающим регионам в него уже внесли 600 инвестпроектов на общую сумму больше трех миллиардов рублей.
По словам специалистов, главное условие – новый проект указа не должен дублировать существующие планы развития в регионах. Поэтому межведомственная группа работу не останавливает. Пять лет – оптимальный срок для того, чтобы и придумать «как» и запустить в реальные процессы написанное на бумаге
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Меньше потенциал – больше стимул. Для белорусских регионов, которые по экономическим показателям отстают, разработают план. Они станут первоочередными в списке...
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