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Протесты в поддержку 63-летнего заключенного террориста продолжаются в Афинах

06.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в поддержку 63-летнего заключенного террориста продолжаются в Афинах

Беспорядки усиливаются в Афинах – это движение в поддержку 63-летнего заключенного террориста. 


Два месяца назад Димитрис Куфонтинас объявил голодовку с требованием перевести его в другую тюрьму. Преступник, чей срок за теракты определили в 11 пожизненных заключений, по словам политологов, продолжает терроризировать страну из-за решетки

На счету заключённого 13 убийств и взрывы бомб. Но демонстранты собрались у здания парламента, чтобы поддержать осужденного преступника и участника ультралевой революционной организации под названием «17 ноября» – она действовала в Греции с 70-х до начала нулевых. Для разгона массового митинга полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Задержаны, по меньшей мере, 10 человек. 

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Беспорядки усиливаются в Афинах – это движение в поддержку 63-летнего заключенного террориста.  Два месяца назад Димитрис Куфонтинас объявил голодовку с...
 
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