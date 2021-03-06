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Протесты и массовые беспорядки снова охватили города Франции

06.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты и массовые беспорядки снова охватили города Франции

Франция на волне молодежного бунта. Уличные протесты подогрели аудиторию до 25, и они вышли на улицы.


Этой ночью радикалы буквально разгромили центр города Рийе-ла-Пап во Франции. Целью были остановки общественного транспорта. Сожжены 13 легковых автомобилей и два автобуса. 

Агрессивно настроенная молодёжь так ведёт себя вторые сутки. Накануне вечером правоохранители снова оцепили район и пытались пресечь беспорядки. На это ушло несколько часов. В связи с ростом напряженности власти намерены усилить борьбу с преступностью. При этом правоохранители уверены: тон задает Париж с его непрекращающимися студенческими митингами.

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Франция на волне молодежного бунта. Уличные протесты подогрели аудиторию до 25, и они вышли на улицы. Этой ночью радикалы буквально разгромили центр города...
 
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