Протесты и массовые беспорядки снова охватили города Франции

Источник материала: ОНТ

Франция на волне молодежного бунта. Уличные протесты подогрели аудиторию до 25, и они вышли на улицы.





Этой ночью радикалы буквально разгромили центр города Рийе-ла-Пап во Франции. Целью были остановки общественного транспорта. Сожжены 13 легковых автомобилей и два автобуса.

Агрессивно настроенная молодёжь так ведёт себя вторые сутки. Накануне вечером правоохранители снова оцепили район и пытались пресечь беспорядки. На это ушло несколько часов. В связи с ростом напряженности власти намерены усилить борьбу с преступностью. При этом правоохранители уверены: тон задает Париж с его непрекращающимися студенческими митингами.

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