Беларусь и Газпром обсудят актуальные вопросы сотрудничества

Источник материала: ОНТ

Беларусь и «Газпром» обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Речь шла о перспективах взаимодействия в среднесрочной перспективе.





Белорусский министр энергетики и посол в России провели рабочую встречу с главой транснациональной энергетической компании. Контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны действуют до конца нынешнего года. На встрече отметили, что «Газпром» поставляет газ надёжно и в необходимых объемах.

В начале недели президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск предлагает «Газпрому» участвовать в модернизации «Гродно Азот» – одного из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. На его базе планируется создать новый азотный комплекс. Стоимость проекта составляет – $1,3 млрд.

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