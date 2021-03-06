Переходила железнодорожные пути и разговаривала телефону: в Орше травмирована девушка

Источник материала: ОНТ

В Орше поезд травмировал 16-летнюю девушку, которая переходила железную дорогу по пешеходному настилу. Она госпитализирована. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная». Молодая девушка переходила пути по пешеходному настилу, разговаривая при этом по мобильному телефону. Поздно заметив, что в ее сторону движется электропоезд, она попыталась перебежать перед ним. Заметивший человека машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

С травматической ампутацией стопы девушка была доставлена в больницу. Уточняется, что ее жизни сейчас ничто не угрожает. На месте работала следственно-оперативная группа.

Фото: СК

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