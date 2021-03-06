Автопробег по святым местам устроили жители Ляховичей

Источник материала: ОНТ

По святым местам малой Родины во имя будущего страны. Необычный автопробег организовали сегодня жители Ляховичей. Больше 150 человек собрались на рассвете, чтобы посетить православные и католические храмы своей земли. Присоединиться приглашали всех желающих. Вместе с семьями и единомышленниками участники встречи слушали историю святых мест, и вне зависимости от вероисповедания молились за будущее Беларуси.





Храмы – не место для лозунгов и разделений по политическим взглядам. Первое письменное упоминание Ляховичей относится к 1492 году. С тех пор эти земли пережили войны и, как вся Беларусь, впитали боль гибели тысяч людей. В местах памяти появлялись храмы. Сейчас это небольшой и уже современный город, где живут больше десяти тысяч человек. И сегодня местные жители, несмотря на утро выходного, собрались в большую колонну, чтобы ещё раз увидеть и прочувствовать святые места родной земли.

В двух церквях и двух костёлах Ляховичей сегодня звучали молитвы. На разных языках, от людей разной веры. Но главная идея понятна без слов. Этот автопробег посвятили Году народного единства. Участники ставили свечи за упокой предков, молились о настоящем и будущем Беларуси, которую вместе со своими детьми они хотят видеть независимой, спокойной и счастливой.

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