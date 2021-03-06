На МКАД водитель легковушки не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком

Источник материала: ОНТ

В результате аварии на МКАД повреждены легковой автомобиль и грузовая машина, пострадавших нет. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 6 марта в районе семи утра. Сидевший за рулем автомобиля марки «Фольксваген» 63-летний водитель ехал по улице Липковской в направлении МКАД. Имея полосу разгона, он выехал в первую полосу движения, не уступив грузовику «Мерседес». Известно, что последний ехал по МКАД, направляясь в сторону улицы Купревича.

Произошло столкновение. Обе машины получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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