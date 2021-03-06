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На МКАД водитель легковушки не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком
Источник материала: ОНТ
В результате аварии на МКАД повреждены легковой автомобиль и грузовая машина, пострадавших нет. Об этом
Авария случилась 6 марта в районе семи утра. Сидевший за рулем автомобиля марки «Фольксваген» 63-летний водитель ехал по улице Липковской в направлении МКАД. Имея полосу разгона, он выехал в первую полосу движения, не уступив грузовику «Мерседес». Известно, что последний ехал по МКАД, направляясь в сторону улицы Купревича.
Произошло столкновение. Обе машины получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В результате аварии на МКАД повреждены легковой автомобиль и грузовая машина, пострадавших нет. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария случилась 6...
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