Швейцарский политолог: «Кремль понимает, насколько непопулярен Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Несколько факторов делают уход Лукашенко неизбежным.

Несмотря на массовые протесты, Лукашенко продолжает силой цепляться за власть. Бенно Цогг, старший научный сотрудник «Центра исследований проблем безопасности» при Высшей технической школе Цюриха заявил в интервью изданию Swissinfo , что политические перемены в Беларуси неизбежны, и назвал несколько факторов, которые ведут к устранению Лукашенко из системы власти в стране.

— В недавно опубликованной Вами научной статье Вы изложили три возможных сценария развития событий в Беларуси в течение следующих пяти лет. Каковы они?

— В самом деле, мне видятся тут три возможных сценария: во-первых, «управляемая революция», во-вторых, диктатура и, в-третьих, «управляемый переходный период».

— А если подробнее?

— В случае «контролируемой революции» протестующие смогут добиться главной цели, то есть смещения Лукашенко. При этом у такой революции тоже есть два возможных формата реализации: либо движущей силой перемен станут силы безопасности, либо — и мы в Швейцарии надеемся, что верх возьмет второй формат — протестующие войдут в состав коалиционного правительства.

— А что с остальными сценариями?

— Второй сценарий, к сожалению, реализуется в данный момент: диктатура усиливается. В последние месяцы режим активно применяет силу, ведутся произвольные аресты, имеют место пытки. Если давление улицы снова увеличится, то и режим тоже может оказаться готовым к выходу на новый уровень насилия.

Таким образом, Кремль станет главным союзником режима, который просто расстреливает своих граждан. С российской точки зрения это тоже отнюдь не идеально.

Отсюда и третий сценарий: внутри белорусской элиты могут начаться консультации по вопросу о новом политическом порядке. Вероятное внесение поправок в Конституцию, о чем и сам Лукашенко уже однажды упоминал, могло бы привести к появлению большего количества политических акторов и партий, тогда как режим единоличного правления президента начал бы процесс медленного сворачивания. И тогда лет через пять мы бы получили еще не демократический, но тем не менее куда более плюралистический режим.

— Какой сценарий вы лично считаете наиболее вероятным?

— Третий. Кремль уже сейчас понимает, насколько непопулярен Лукашенко и не испытывает к нему особых симпатий. В долгосрочной перспективе Россия не хочет полагаться только на него, в идеале ей хотелось бы иметь палитру разных политических сил, на которые можно было бы пытаться оказывать влияние.

— Значит ли это, что рано или поздно, но Россия откажется от Лукашенко?

— На данный момент российская сторона определенно продолжает делать ставку на Лукашенко, и я не думаю, что Москва внезапно от него откажется. И это понятно, ведь внезапное изменение характера расстановки сил означало бы рост нестабильности. А в настоящее время только Лукашенко способен гарантировать наличие в Минске дружественного по отношению к России режима.

Кремль стремится не допустить, чтобы протесты в соседней стране увенчались успехом, как раз потому, что протесты происходят и в самой России, в частности, в связи с оппозиционером Алексеем Навальным, но также и на Дальнем Востоке.

С экономической точки зрения ситуация в Беларуси выглядит не очень-то радужно.

Это очень важный момент. В последние годы белорусская экономика уже переживала стагнацию. Потом наступила пандемия. А сейчас, в условиях политического кризиса, стране еще сложнее стало привлекать внешние инвестиции. Кроме того, образованные кадры, особенно из IT-сектора, предпочитают уезжать из страны.

Так что в ближайшие годы Беларусь, скорее всего, столкнется с экономическими трудностями, увеличится объем госдолга, инфляция может возрасти, и от всего этого пострадает население. Реальные доходы людей ощутимо падают уже сейчас. Таким образом, к политическому кризису добавится еще и экономический кризис.

Будучи демократической страной, Швейцария обеспокоена происходящим, она уже осудила насилие и поддерживает санкции ЕС. Сам Александр Лукашенко находится в швейцарском санкционном списке. Если у него обнаружатся счета в Швейцарии, то они будут конфискованы. И ему больше не разрешается официально ездить в Швейцарию.

Швейцария в целом зависит от стабильной политической обстановки и она заинтересована в том, чтобы в Европе был мир и господствовали права человека. Вокруг Беларуси находятся важные партнеры Швейцарии, например Украина, которая сама политически нестабильна и находится в состоянии конфликта, а также Польша и страны Балтии. Сейчас все они чувствуют себя непосредственно затронутыми событиями в Беларуси.

— В январе 2020 года Швейцария открыла посольство в Минске. Было ли это решением ошибкой?

— Нет, я не думаю, что это была ошибка. Речь не идет в данном случае о какой-то легитимации режима Лукашенко. Но Швейцария хочет держать все каналы связи открытыми. Присутствие в Минске посла Швейцарии обеспечивает Берну прямой доступ в МИД Республики Беларусь, а также к швейцарцам, находящимся в белорусских тюрьмах. Такого рода присутствие может оказаться очень важным в ситуациях, сравнимых с недавним задержанием в Минске корреспондента швейцарского радио и телевидения SRF Луции Чирки.

Я сам уже успел побывать в нашем посольстве, оно расположено на центральной площади Минска. Оттуда можно напрямую наблюдать за протестами. Чрезвычайно важно сделать так, чтобы швейцарское представительство имело возможность наблюдать за происходящим с близкой дистанции, документально и самостоятельно фиксируя все то, что случается на улицах.

И тем не менее, значит ли это, что Швейцария неверно оценила фигуру Лукашенко? Определенная наивность Швейцарии проявилась ведь и еще раз в январе 2021 года, когда швейцарский хоккейный функционер Рене Фазель начал обниматься с Лукашенко прямо на камеры.

Это, конечно же, был чрезвычайно плохой пиар — для него лично, но косвенно и для Швейцарии, пусть он и не является официальным дипломатическим представителем Берна. Затем Беларусь была лишена возможности принимать у себя чемпионат мира по хоккею, что стало очень важным решением. Ни у Швейцарии, ни у других европейских стран не было иллюзий, все они знали, что имеют дело с авторитарным режимом. Но они надеялись, видимо на небольшие пошаговые изменения к лучшему.

— Насколько тесно переплетена швейцарская экономика с Беларусью? Имеется в виду, в частности, Петер Шпулер (член консервативной Швейцарской народной партии SVP). Его компания Stadler уже много лет работает в Беларуси.

— Компания Stadler Rail имеет завод в Беларуси, на нем работают примерно тысяча человек, но в остальном в качестве торгово-экономического партнера Беларусь не имеет особого значения для Швейцарии. Это довольно маленькая страна, ее население относительно хорошо образовано, географически Беларусь расположена очень выгодно на маршруте, который напрямую соединяет Европу с Китаем, ключевое слово тут «Новый Шелковый путь», но собственно экономические интересы Швейцарии в этом контексте центральной роли не играют.

— Белорусская оппозиция перенесла свою борьбу на международный уровень. Играет ли тут какую-то роль Швейцария? И если да, то какую?

— Такая интернационализация произошла не по доброй воле, а в результате принуждения, ведь не забудем, что белорусский режим сам начал выслать оппозиционеров за границу или бросать их в тюрьмы. Но для оппозиционного движения, конечно же, очень важно мобилизовать в свою поддержку международное сообщество. Собственно Швейцария играет здесь лишь очень небольшую роль, а вот структуры ООН в Женеве в этом смысле очень важны, поэтому-то Светлана Тихановская и планирует посетить Женеву в марте.