Источник материала: Хартия'97

Названы пять лучших продуктов с кислотами Омега-3 6.03.2021, 19:36

Жирные кислоты Омега-3 нужны для выполнения многих функций нашего организма.

Вот несколько самых полезных продуктов питания, которые их содержат, пишет newsyou.info .

Жирная рыба. Такие разновидности рыбы, как скумбрия, лосось, сельдь, сардины, анчоусы и треска, являются богатыми источниками жирных кислот Омега-3. Для получения преимуществ от них можно использовать и пищевые добавки с рыбьим жиром. Правда, перед приёмом рекомендуется посоветоваться с врачом.

Семена льна. Еще один отличный растительный источник жирных кислот Омега-3. Эти семена часто измельчают, перемалывают и используют для производства льняного мясо. В одной столовой ложке молотых семян льна около 1,8 г кислот Омега-3, а в столовой ложке цельных семян — 2,3 г. В этих семенах также много клетчатки, магния и других важных питательных веществ.

Пудинг с семенами чиа. Эти семена содержат больше кислот Омега-3, чем льняные. В одной порции семян чиа 5 г кислот. Их также не требуется измельчать, это отличный растительный источник белка, клетчатки, марганца, селена и магния. Семена чем можно добавлять в мюсли, салаты или смузи, либо смешивать с молоком или йогуртом, чтобы приготовить пудинг из чиа и получить необходимое количество кислот.

Соевые бобы. Для тех, кто не очень любит рыбу, соя — отличный выход. Перед нами великолепный источник жирных кислот Омега-3, соевые бобы богаты другими питательными веществами, включая рибофлавин, фолиевую кислоту, витамин К, магний и калий.

Грецкие орехи. В 28 г грецких орехов содержится 2,5 г жирных кислот Омега-3. В них также много клетчатки, меди, марганца и витамина Е.