Источник материала: Хартия'97

Жизнь в оккупации: какое ждет будущее вояков «ДНР» 6.03.2021, 19:23

Им еще придется отвечать за военные преступления перед народом Украины.

Не секрет, что на оккупированных территориях работы нет. Там, ты либо в рядах боевиков и имеешь какие-то средства, или ты нищий и живешь чуть лучше, чем бомж, поскольку имеешь жилье. Но никому не нужными со временем становятся и те, кто уволился со службы из рядов боевиков.

И вот тогда они достают припрятанное оружие и боеприпасы, и пытаются разбоем добыть средства на пропитание. Возможно, в силу умственных способностей они даже не догадываются, что виновной в их беспросветной жизни является оккупационная власть, которую они же сами и защищали, пишет тelegram-канал «Вольнодумец» .

Отсутствие работы, перспективы и нищета, толкают многих в «ДНР» на преступления, которые процветают там еще с 2014 года, когда «русский мир» безнаказанно грабил и разрушал все. Вот только-только некоторые преступления вояков за последние дни, о которых сообщает «МВД ДНР»:

05.03. полиция Тореза задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой бросил ручную гранату на диван, возле которого находились его супруга с малолетним сыном. Ребенок погиб. По словам местных жителей, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее муж, бывший военный, нигде не работал и уже не раз угрожал окружающим.

05.03 полиция Горловки изъяла у местного жителя четыре гранаты, два запала, тротиловую шашку, взрывчатку и патроны к крупнокалиберному пулемету.

03.03 Полиция изъяла у жителя Киевского района Донецка шесть гранат, четыре запала, разобранное ружье, порох и около 100 патронов различного калибра».

01.03 Участковый Пролетарского района Донецка задержал 52-летнего жителя, который угрожал жене и сыну взорвать боевую гранату.

26.02 Полицейские изъяли у ранее служившего жителя Петровского района Донецка пять гранат и 120 патронов калибра 5,45 мм.

24.02 Задержан 30-летний житель города Снежное, который в состоянии алкогольного опьянения взорвал гранату РГД-5 у кровати дочери 2019 года рождения. Ребенка в критическом состоянии увезла скорая. Задержанный ранее привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Как рассказывают местные жители, большинство так называемых бытовых преступлений в «ДНР» вообще не регистрируются и не расследуются «органами», если там замешаны бывшие или действующие «военнослужащие». А добиться справедливости в силу тех же причин, не только не возможно, но и опасно. Опасность подстерегает там всех и везде.

Как считают люди, большинство преступлений, совершаются от беспросветной жизни в «ДНР», фактически в мышеловке, и наличия оружия у большинства бывших вояк, оказавшихся никому не нужными в «процветающей республике». Российские оккупанты их просто использовали, разрушив нормальную жизнь.

Но это еще не все неприятности для вояков «ДНР». Им еще придется отвечать за военные преступления перед народом Украины.

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