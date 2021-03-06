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Какой будет погода в воскресенье
Источник материала: Хартия'97
Какой будет погода в воскресенье
Прогноз Белгидромета.
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, который объявлен на воскресенье.
«7 марта во многих районах страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили
В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6 °C, днем −1…+4 °C.
По предварительному прогнозу, на следующей неделе — зимний характер погоды.
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Прогноз Белгидромета.
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