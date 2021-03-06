Источник материала: Хартия'97

Тираны умирают в одиночестве и страхе 1 Игорь Эйдман

6.03.2021, 19:05

Про общее у Путина и Сталина.

Главное общее у Путина со Сталиным - тяжелая паранойя, связанные с ней мстительная жестокость и ненависть к гуманистической европейской культуре, воспринимаемой как ментальный вызов тиранической власти.

Путин, вслед за Сталиным, искренне убеждён, что окружён врагами и шпионами, которых засылает проклятый Запад, чтобы его извести. Иноагенты засели в НКО, притворяются правозащитниками и журналистами, периодически совершают политические диверсии, а потом прячутся в партизанских лесах интернета.

Этому, по сути, посвящена серия его последних выступлений.

Путин близок к Сталину и в параноидальном страхе за собственную шкуру. В окружении многочисленной охраны прячется, если не на "дальней даче", то в ближнем бункере. Здесь он даже превзошёл предшественника, который все-таки не заставлял посетителей проходить через дезинфекционный тоннель, а "дезинфицировал" их, напаивая до поросячьего визга.

Паранойя диктатора передаётся сверху вниз как дурная болезнь. И вот уже страна начинает болеть манией преследования, верить, что "весь мир против нас".

Эту шизокартину в угоду верховном параноику насаждают СМИ и госпропаганда. В результате, например, две трети россиян верят, что пандемия короновируса - результат заговора (опрос Левада-центра).

В наше скорбное время параноидальная тирания Сталина получила второе рождение в виде параноидального государства Путина.

5 марта - день смерти предыдущего тирана-параноика. Как и полагается тиранам, он умер в одиночестве и страхе. У другого правящего параноика такой финал уже не за горами.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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