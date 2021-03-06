ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тираны умирают в одиночестве и страхе

06.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Тираны умирают в одиночестве и страхе

1
  • Игорь Эйдман
  • 6.03.2021, 19:05
Тираны умирают в одиночестве и страхе

Про общее у Путина и Сталина.

Главное общее у Путина со Сталиным - тяжелая паранойя, связанные с ней мстительная жестокость и ненависть к гуманистической европейской культуре, воспринимаемой как ментальный вызов тиранической власти.

Путин, вслед за Сталиным, искренне убеждён, что окружён врагами и шпионами, которых засылает проклятый Запад, чтобы его извести. Иноагенты засели в НКО, притворяются правозащитниками и журналистами, периодически совершают политические диверсии, а потом прячутся в партизанских лесах интернета.

Этому, по сути, посвящена серия его последних выступлений.

Путин близок к Сталину и в параноидальном страхе за собственную шкуру. В окружении многочисленной охраны прячется, если не на "дальней даче", то в ближнем бункере. Здесь он даже превзошёл предшественника, который все-таки не заставлял посетителей проходить через дезинфекционный тоннель, а "дезинфицировал" их, напаивая до поросячьего визга.

Паранойя диктатора передаётся сверху вниз как дурная болезнь. И вот уже страна начинает болеть манией преследования, верить, что "весь мир против нас".

Эту шизокартину в угоду верховном параноику насаждают СМИ и госпропаганда. В результате, например, две трети россиян верят, что пандемия короновируса - результат заговора (опрос Левада-центра).

В наше скорбное время параноидальная тирания Сталина получила второе рождение в виде параноидального государства Путина.

5 марта - день смерти предыдущего тирана-параноика. Как и полагается тиранам, он умер в одиночестве и страхе. У другого правящего параноика такой финал уже не за горами.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про общее у Путина и Сталина.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сказали заявить на видео, что наш профсоюз распущен». Задержанные на студенческом мероприятии о том, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by