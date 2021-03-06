|
Суд Литвы запретил «Беларуськалию» расширять терминал в Клайпедском порту
Источник материала: Хартия'97
Суд Литвы запретил «Беларуськалию» расширять терминал в Клайпедском порту
Суд заявил об угрозе национальной безопасности.
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского производителя "Беларуськалий", на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту, передает
«Коллегия судей, посчитав доводы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее и оставила решение суда первой инстанции без изменений», - цитирует решение «Интерфакс».
Таким образом, суд положил конец в длившемся полгода споре компании с властями Литвы, которые считают Birių krovini terminalas компанией, не отвечающей интересам национальной безопасности. Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, вынес решение в декабре 2020 года.
Беларуськалий владеет 30% долей Biri in krovini terminalas в Клайпедском порту. 70% принадлежит литовскому бизнесмену Игорю Удавицкому. Он также владеет 100% соседнего терминала в Клайпедском порту Nemuno terminalas.
«Беларуськалий» пока не включен в санкционный список Евросоюза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд заявил об угрозе национальной безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)