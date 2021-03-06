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Наемники ЧВК «Вагнера» дислоцированы в 10 африканских странах: что известно

06.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наемники ЧВК «Вагнера» дислоцированы в 10 африканских странах: что известно

  • 6.03.2021, 18:45
Наемники ЧВК «Вагнера» дислоцированы в 10 африканских странах: что известно
Иллюстрационное фото

ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля.

Российские наемники из частной военной компании «Вагнера» на данный момент размещены в ряде стран Африки. В частности, они замечены в Судане, Центральноафриканской республике, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и, не исключено, в Демократической Республике Конго, пишет sprotyv.info.

Хотя Москва официально и не признает деятельность «Вагнера», данная ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля, в частности компаний по добыче золота и алмазов, военному обучению или специализирующихся на кибервойне.

Взамен дочерние компании «Вагнера» получают право на использование минеральных и природных ресурсов этих стран, закупку оружия, технологий и предоставление военных услуг.

Данная деятельность направлена на расширение геостратегического влияния России на Африканском континенте.

Кроме того, российские наемники участвуют в обучении армии, защите высокопоставленных лиц, борьбе с террористами и охране добычи золота, алмазов и урана в горячих точках в Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.

Только в Ливии размещены около 2 тыс. наемников ЧВК «Вагнера».

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ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля.
 
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