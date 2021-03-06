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Наемники ЧВК «Вагнера» дислоцированы в 10 африканских странах: что известно
Источник материала: Хартия'97
Наемники ЧВК «Вагнера» дислоцированы в 10 африканских странах: что известно
ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля.
Российские наемники из частной военной компании «Вагнера» на данный момент размещены в ряде стран Африки. В частности, они замечены в Судане, Центральноафриканской республике, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и, не исключено, в Демократической Республике Конго, пишет
Хотя Москва официально и не признает деятельность «Вагнера», данная ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля, в частности компаний по добыче золота и алмазов, военному обучению или специализирующихся на кибервойне.
Взамен дочерние компании «Вагнера» получают право на использование минеральных и природных ресурсов этих стран, закупку оружия, технологий и предоставление военных услуг.
Данная деятельность направлена на расширение геостратегического влияния России на Африканском континенте.
Кроме того, российские наемники участвуют в обучении армии, защите высокопоставленных лиц, борьбе с террористами и охране добычи золота, алмазов и урана в горячих точках в Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.
Только в Ливии размещены около 2 тыс. наемников ЧВК «Вагнера».
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ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля.
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