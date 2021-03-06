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Глава Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит. Его уже оценили в два миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Глава и один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой
Как
Как давно Дорси пытается продать свой первый твит, до конца неизвестно. Телеканал Fox Business
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Глава Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит. Его уже оценили в два миллиона долларов
За первые несколько минут после того, как Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость твита выросла до 88 тысяч долларов.
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