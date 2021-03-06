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Глава Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит. Его уже оценили в два миллиона долларов

06.03.2021 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава и один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит, опубликованный 21 марта 2006 года. 5 марта он разместил на своей странице в соцсети сообщение со ссылкой на платформу Valuables, где торгуют твитами.

Как пишет The Verge, Дорси пытается продать свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT). За первые несколько минут после того, как Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость твита выросла до 88 тысяч долларов. На момент публикации этой новости за первое сообщение главы Twitter предлагали два миллиона долларов.

Как давно Дорси пытается продать свой первый твит, до конца неизвестно. Телеканал Fox Business отметил, что первые предложения о покупке твита появились еще в декабре 2020 года, но всеобщее внимание торги привлекли 5 марта.

 
 
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За первые несколько минут после того, как Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость твита выросла до 88 тысяч долларов.
 
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