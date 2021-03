Глава Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит. Его уже оценили в два миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Глава и один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит , опубликованный 21 марта 2006 года. 5 марта он разместил на своей странице в соцсети сообщение со ссылкой на платформу Valuables, где торгуют твитами.

just setting up my twttr