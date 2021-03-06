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Француз Дестье выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Чехии, лучший из белорусов - 22-й
Источник материала: Tut.by
Французский биатлонист Симон Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Дестье (0+0) прошел гонку без промахов и на две секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона (0+0). Третьим стал немец Арнд Пайффер (0+0).
Лучшим из белорусов сегодня был Антон Смольский (0+1), который занял 22-е место. Максим Воробей (0+2) стал 46-м, Дмитрий Лазовский (0+1) — 50-м, Сергей Бочарников (1+1) — 54-м, Никита Лобастов (1+0) — 63-м.
В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Французский биатлонист Симон Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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