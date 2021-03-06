Француз Дестье выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Чехии, лучший из белорусов - 22-й

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Симон Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.



Фото: IBU

Дестье (0+0) прошел гонку без промахов и на две секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона (0+0). Третьим стал немец Арнд Пайффер (0+0).

Лучшим из белорусов сегодня был Антон Смольский (0+1), который занял 22-е место. Максим Воробей (0+2) стал 46-м, Дмитрий Лазовский (0+1) — 50-м, Сергей Бочарников (1+1) — 54-м, Никита Лобастов (1+0) — 63-м.

В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.