Это беларусы! Красивая история о том, как книга прошла Жодино и Володарку, а библиотекари сохранили раритет





Девушка, которая получила эту книгу, написала о ней в фейсбуке, пост разошелся по Сети — и в комментариях нашлась бабушка девушки, которая оставила надпись в книге. Пока девушка сидела, бабушка пошла в библиотеку сдать ее книги — и выяснилось, что одной не хватает. Позже оказалось, что с книгой девушка, проходившая по делу о массовых беспорядках, прошла Жодино и Володарку, а когда суд отправил ее на «домашнюю химию» — пришла в библиотеку сдавать тот самый томик.





Больше всего всех тронуло, что библиотекари заклеили надпись на форзаце скотчем — чтобы не стерлась.







