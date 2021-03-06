Француз выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Источник материала: Партизан

Француз Симон Дестьё занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии. Спортсмен на дистанции 10 км показал результат 22 минуты 58 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.



Симон Дестьё © EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

пишет ТАСС. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 2,4 секунды; 0 промахов), третье время показал немец Арнд Пайффер (+4,4; 0). Дестьё одержал первую в карьере победу в личной гонке в рамках Кубка мира,ТАСС.



