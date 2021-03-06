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Француз выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

06.03.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Француз Симон Дестьё занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии. Спортсмен на дистанции 10 км показал результат 22 минуты 58 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.


Симон Дестьё

© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN


Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 2,4 секунды; 0 промахов), третье время показал немец Арнд Пайффер (+4,4; 0). Дестьё одержал первую в карьере победу в личной гонке в рамках Кубка мира, пишет ТАСС.
 
 
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Француз Симон Дестьё занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии. Спортсмен на дистанции 10 км показал...
 
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