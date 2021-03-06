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Не забудем, не простим! Тихановская: в "новой Беларуси" изолятор на Окрестина станет музеем

06.03.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская во время визита в Португалию посетила музей Алжубе – бывшую тюрьму для политзаключенных и заявила, что в "новой Беларуси" центр изоляции правонарушителей на Окрестина тоже станет музеем.



"Светлана Тихановская заявила, что в новой Беларуси изолятор на Окрестина, как и тюрьма Алжубе, тоже станет музеем – музеем сопротивления и свободы", - говорится в сообщении на сайте лидера белорусской оппозиции в субботу. 

Во время посещения музея Тихановская встретилась с мэром Лиссабона Фернандо Мединой и вице-мэром Катариной Ваш Пинту, женой генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. "Мэр Лиссабона подарил Светлане красную гвоздику – один из символов португальской мирной революции 25 апреля 1974 года. В 1974 году португальские женщины выходили на мирные манифестации и клали гвоздики в дула автоматов силовиков. Светлана сказала, что это очень похоже на героический поступок беларусских женщин, которые после пыток и страшного насилия над протестующими в августе 2020-го вышли на улицы с цветами", - сказано в сообщении. 

При этом Тихановская подчеркнула, что "Беларусь, как и Португалия, стремится к мирному транзиту власти", пишет interfax.by

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Когда акции носили массовый характер, заполняемость изолятора достигала 90-100%. Так, в сентябре 2020 года начальник ЦИП Евгений Шапетько рассказывал гостелевидению, что изолятор заполнен на 90-100%. Основную категорию содержащихся в ЦИП на Окрестина на тот момент составляли лица, которые задерживались в Минске за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, уточнял Шапетько.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская во время визита в Португалию посетила музей Алжубе – бывшую тюрьму для политзаключенных и заявила, что в "новой...
 
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