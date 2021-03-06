Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили систему, планеты которой вращаются в противоположную звезде сторону 1 6.03.2021, 20:17

Орбиты же всех планет Солнечной системы совпадают с вращением самого светила.

Планеты образуются из остатков того же облака пыли и газа, в котором появилась их «материнская» звезда. Поэтому, как правило, они сохраняют общую плоскость и направление вращения. Орбиты всех планет Солнечной системы совпадают с вращением самого светила. А там, где это не так, движение небесных тел, скорее всего, нарушило какое-то внешнее воздействие, пишет Naked science .

Яркий пример такой системы обнаружили недавно Мария Хьорт (Maria Hjorth) и ее коллеги из Орхусского университета в Дании. В статье, опубликованной в журнале PNAS, они рассказывают о K2-290, планеты которой вращаются в почти противоположном звезде направлении. Ось ее звезды отклонена на 124 градуса, и в результате планеты движутся вокруг нее почти строго в обратную сторону.





K2-290 находится в созвездии Весов, на расстоянии почти 900 световых лет. В 2019 году в ней открыли планеты массами около 0,07 и 0,8 массы Юпитера. Большой загадки в их странном орбитальном движении нет. K2-290 — тройная система, включающая довольно тесную двойную и сравнительно далекую и небольшую третью звезду. Но гравитационное воздействие близкой соседки достаточно сильно и могло повернуть протопланетный диск еще до того, как в нем появились сами планеты.

Теоретически такой механизм описали еще несколько лет назад, однако проверить его в наблюдениях не удавалось. Системы с «нарушенной геометрией» вращения были известны, но ни в одной из них не получилось найти вторую звезду.

Поэтому, когда в двойной K2-290 обнаружили планеты, они быстро привлекли внимание как полигон для проверки старых расчетов. Теория подтвердилась, а K2-290 оказалась, пожалуй, самым экстремальным случаем из всех: из-за смещения плоскости вращения звезда в ней крутится против вращения своих планет.

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