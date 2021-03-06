«Живое» фото Samsung Galaxy A52 попало в Сеть до анонса

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу нового смартфона среднего класса Galaxy A52. Официально девайс пока не представлен, но о нем известно практически все. А теперь в Сеть попало «живое» фото новинки.





В целом аппарат выглядит именно так, как и предполагали инсайдеры, — в жизни устройство практически не отличается от вариантов, которые показывались на рендерах.

Так, у гаджета относительно прямые углы корпуса, почти без скруглений. Похоже, что задняя панель будет выполнена из матового материала. Но пока неясно, речь идет про стекло или пластик (что более вероятно). Но известно, что телефон защитят от попадания внутрь корпуса воды и пыли.

Напомним: смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 720G (в LTE-версии), 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами памяти. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — 90 Гц. Основная камера будет состоять из модулей на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Фронтальный модуль — 32 Мп. Емкость аккумулятора — 4500 мА·ч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки. Цена — порядка 400 долларов.

5G-версия смартфона поступит в продажу с процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Точное время его выхода в продажу пока не подтверждено. Зато известна ориентировочная цена — 475 долларов.