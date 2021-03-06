Болкунец: «Шоу будет знатное накануне выборов»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о том, почему власти хотят максимально маргинализировать пророссийские силы в Беларуси.

Дмитрий Болкунец высказался о прошедшем в Минске учредительном съезде по созданию партии «Союз», ее председатель — Сергей Лущ, главный пророссийский политик Беларуси, в прошлом активист неонацистской языческой секты.

— Просмотрел список гостей на съезде «Союза»: Александр Казаков (экс-советник главы самопровозглашенной «ДНР»), Виктор Яценко (экс-министр связи самопровозглашенной «ДНР»), депутаты от полуострова Крым, — отмечает Болкунец.

Закрадывается мысль, что изначально в АП Лукашенко и КГБ решили максимально маргинализировать данную политическую силу. Да, если ее зарегистрируют, то она с высокой долей вероятности получит 1-2 места в парламенте, НО будет одиозной и маргинальной на фоне лукашенковской политической партии.

Собственно, с нетерпением жду прозападной политической партии под крылом чекистов и друзей Лукашенко. Туда, наверное, пригласят гостей, борющихся с мировым заговором рептилоидов и масонов.

Тогда будет сформировано настоящая многопартийность по-лукашенковски. Голосовать нормальным людям за них нельзя будет, но шоу будет знатное накануне выборов.

При Лукашенко никаких политических реформ, никаких партий не будет.