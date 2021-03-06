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Болкунец: «Шоу будет знатное накануне выборов»
06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог — о том, почему власти хотят максимально маргинализировать пророссийские силы в Беларуси.
Дмитрий Болкунец высказался о прошедшем в Минске учредительном съезде по созданию партии «Союз», ее председатель — Сергей Лущ, главный пророссийский политик Беларуси, в прошлом активист неонацистской языческой секты.
— Просмотрел список гостей на съезде «Союза»: Александр Казаков (экс-советник главы самопровозглашенной «ДНР»), Виктор Яценко (экс-министр связи самопровозглашенной «ДНР»), депутаты от полуострова Крым, —
Закрадывается мысль, что изначально в АП Лукашенко и КГБ решили максимально маргинализировать данную политическую силу. Да, если ее зарегистрируют, то она с высокой долей вероятности получит 1-2 места в парламенте, НО будет одиозной и маргинальной на фоне лукашенковской политической партии.
Собственно, с нетерпением жду прозападной политической партии под крылом чекистов и друзей Лукашенко. Туда, наверное, пригласят гостей, борющихся с мировым заговором рептилоидов и масонов.
Тогда будет сформировано настоящая многопартийность по-лукашенковски. Голосовать нормальным людям за них нельзя будет, но шоу будет знатное накануне выборов.
При Лукашенко никаких политических реформ, никаких партий не будет.
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Политолог — о том, почему власти хотят максимально маргинализировать пророссийские силы в Беларуси.
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