Источник материала: Хартия'97

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: есть погибшие и раненые 6.03.2021, 21:44

Фото: EPA

Автобус слетел с эстакады в кювет.

В ночь на 6 марта в Польше автобус "Познань – Херсон" с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. В спасательной операции были задействованы пожарные бригады и вертолеты.

Шесть человек погибли. Число госпитализированных украинцев, которые пострадали в результате аварии украинского автобуса в Польше, возросло до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше 6 марта в Facebook, пишет gordonua.com .

"На данный момент в медицинских учреждениях находятся 35 граждан Украины. Им и их семьям оказывается необходимая консульская помощь. Проводится работа по организации возвращения в Украину граждан, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Сейчас они находятся в гостинице", – сообщили в посольстве.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия прибыли работники Генерального консульства Украины в Люблине.





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