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Слесарь «Гродно Азот» ушел в бессрочную забастовку

06.03.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Слесарь «Гродно Азот» ушел в бессрочную забастовку

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  • 6.03.2021, 21:36
Слесарь «Гродно Азот» ушел в бессрочную забастовку

Павел Филипович требует отставки Лукашенко.

Cлесарь по контрольно-измерительным приборам 5 разряда, цех КИП, ОАО «Гродно Азот» Павел Филипович присоединился к забастовке.

Он объявил бессрочную стачку с 6 марта до выполнения трёх основных требований Народного Ультиматума, сообщает телеграм-канал «Стачком Азота».


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Теги: Гродно
 
 
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Павел Филипович требует отставки Лукашенко.
 
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