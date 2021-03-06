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Слесарь «Гродно Азот» ушел в бессрочную забастовку
Источник материала: Хартия'97
Слесарь «Гродно Азот» ушел в бессрочную забастовку
Павел Филипович требует отставки Лукашенко.
Cлесарь по контрольно-измерительным приборам 5 разряда, цех КИП, ОАО «Гродно Азот» Павел Филипович присоединился к забастовке.
Он объявил бессрочную стачку с 6 марта до выполнения трёх основных требований Народного Ультиматума, сообщает телеграм-канал
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Павел Филипович требует отставки Лукашенко.
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