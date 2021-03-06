Источник материала: Хартия'97

Чего жалко для пенсионеров, не жалко на пропаганду 6.03.2021, 21:26

На поддержку госмедиа в России выделили свыше 200 миллиардов рублей на четыре года.

Российские власти на ближайшее четырехлетие выделяют, по меньшей мере, 211,1 млрд рублей на поддержку государственных медиа, включая телеканал Russia Today (RT) и агентство «Россия Сегодня», в которое входят РИА «Новости» и радио Sputnik. Об этом сообщают СМИ со ссылкой Федеральный портал проектов нормативных актов. С помощью финансовых вливаний предполагается повысить эффективность работы упомянутых структур, расширить их целевую аудиторию, передает «Голос Америки» .

Это на 34 млрд рублей больше, чем на аналогичные цели было потрачено в предыдущие четыре года, и примерно четверть суммы, предназначенной на российское образование в текущем году. Выделенные на пропаганду деньги также в несколько раз превышают годовые бюджеты таких, например, областей, как Омская или Курская.

Независимые эксперты отмечают, что подобная забота о прокремлевских СМИ проходит на фоне сокращения многих социальных программ в стране. Так, заморозка накопительной части пенсий работающим пенсионерам продлена до конца 2023 года. По прикидкам специалистов, на индексацию пенсий этой категории населения требуется от 56 млрд рублей в год – сумма вполне сопоставимая с той, что отпускается на RT и другие медиа-компании.

Дмитрий Орешкин: «В значительной степени это деньги, выброшенные на помойку»

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что неэффективные с точки зрения экономики авторитарные режимы вынуждены делать упор на пропаганду, потому что им необходимо хоть как-то оправдать своё существование. По его мнению, чем хуже в стране дела, тем больше ресурсов приходится выделять на эти цели.

«Ситуация у Путина аховая, – констатировал он. – Соответственно, приходится вкладывать деньги в СМИ, выполняющие роль иллюзионистов. Причем, я думаю, что в значительной степени это деньги, выброшенные на помойку. Потому что к той же RT все меньше людей относится как к источнику информации, заслуживающему доверия».

В Кремле понимают, что вчистую проигрывают информационную войну, и пытаются залить брешь деньгами, утверждает политолог. По его словам, это может помочь примерно «как мёртвому припарки». «Однако денег на столь «благие» цели не жалеют, – продолжил он. – Не на индексацию же пенсий их в самом деле пускать? Система приоритетов у властей устоявшаяся. Тут стоит добавить, что еще и федеральные телеканалы получают примерно 100-миллиардную дотацию в рублях ежегодно. И все эти колоссальные средства будут потрачены впустую. Просто потому, что нельзя бесконечно долго обманывать большое количество людей».

Между тем престиж центральных каналов и RT неуклонно падает, подчеркнул Дмитрий Орешкин. «Информационный нерв» уходит в Интернет, который Кремлю, по счастью, пока не подвластен, заключил он.

Роман Доброхотов: «Сколько тут денег не выделяй, все не в коня корм»

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов согласен с тем, что ничего удивительного в такой накачке финансами прокремлевских медиаресурсов нет. По его оценке, все этим СМИ, включая федеральные телевизионные каналы, теряют свои рейтинги.

«А это значит, что значительно сокращаются поступления от рекламы, что ведет к огромным бюджетным дырам, которые им попросту нечем залатать в силу низкого качества контента, – пояснил собеседник. – В Кремле, возможно, надеются, что увеличение расходов на такие нерентабельные СМИ как-то поможет вернуть аудиторию как внутри страны, так и за рубежом. Но никаких объективных оснований для подобного оптимизма, если он и впрямь существует, нет».

В прошлом году на финансирование Russia Today отвели 18,1 млрд рублей, а на «Россию сегодня» – 6,8 млрд.

В то же время, несмотря на все бюджетные вливания, RT так и не удалось выйти за пределы нескольких процентов аудитории в тех странах, где они вещают, отметил Роман Доброхотов. «А в западных странах их рейтинг вообще ничтожен, – уточнил он. – И колоссальные зарплаты сотрудников RT, в особенности его руководства, ничего тут изменить ни в состоянии. Это объясняется, в частности, тем, что изначально все российские госСМИ, вещающие за границу, ориентировались исключительно на маргинальную часть населения – людей, которые разделяют конспирологические теории, ненавидят истеблишмент в своей собственной стране и так далее. Это, по определению, явное меньшинство. Поэтому сколько тут денег не выделяй, все не в коня корм. Кроме того, на восприятие зарубежной аудиторией российских СМИ негативно сказывается имидж Москвы, дошедший до дна».

Одна из поставленных в рамках увеличения финансирования Russia Today российскими властями задач – увеличение охвата аудитории телеканала с 800 до 900 млн зрителей в год. Эти цифры дутые, уверен шеф-редактор интернет-издания Insider. По его словам, было много публикаций на тему, какими методами RT искусственно завышает свою аудиторию. «В любом случае даже запланированный рост аудитории совершенно не впечатляет. За такие деньги можно запросто создать несколько новых медиа», – заключил Роман Доброхотов.

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