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Белорусы Италии призывают инвестиционный фонд Assicurazioni Generali отказаться от сделок с диктатором

06.03.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Италии призывают инвестиционный фонд Assicurazioni Generali отказаться от сделок с диктатором

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  • 6.03.2021, 20:46
Белорусы Италии призывают инвестиционный фонд Assicurazioni Generali отказаться от сделок с диктатором

Активисты вышли к филиалам компании в 9 городах Италии.

Белорусы Италии призывают инвестиционный фонд Assicurazioni Generali отказаться от финансовых сделок с диктаторским режимом Беларуси, пишет телеграм-канал «Баста».

4 и 5 марта они вышли на пикеты и митинги к филиалам компании в 9 городах Италии: Рим, Милан, Турин, Верона, Падуя, Павия, Тренто, Беневенто, Феррара.

Руководителям каждого филиала было передано официальное обращение Ассоциации белорусов в Италии с призывом к солидарности с белорусским народом и отказу от инвестиций в белорусские евробонды.






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