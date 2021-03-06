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Бывший работник Администрации: «У меня не было смелости пойти на улицу. Но я нашел в себе силы уйти»

06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший работник Администрации президента Артём Проскалович подписал открытое письмо работников госуправления и обратился к бывшим коллегам.

– Не важно, поддерживаете ли вы действующую власть. Просто ответьте себе: законно ли применять впятером спецсредства к одному человеку, который не замахивается, не угрожает, а лежит и рыдает от боли? Законно ли гоняться за протестующими на автомобилях ГАИ по тротуарам? Законно ли стрелять в окна квартир, из которых просто кричат? Нет законных оснований для таких действий милиции и армии.

Я знаю, что госслужащие преданы своему работодателю. Вот только ваш наниматель и благодетель – граждане Беларуси. Ваши должности и зарплаты никуда не денутся при смене власти. Беларускому народу и любому президенту нужны профессионалы: юристы, экономисты, дипломаты. Только другой президент не будет вам тыкать, оскорблять, угрожать, загонять в период эпидемии на свои показательные выступления, рискуя вашим здоровьем и жизнями.

Вы будете гордиться званием государственного служащего. Вы будете жить в свободной и счастливой стране.

Артём Проскалович также записал видеообращение.

— Я знал, что власти будут бояться белорусского народа, они начнут ужесточать административное и уголовное законодательство, станут писать в протоколах и приговорах откровенную юридическую чушь, отовсюду будет литься информация, что все в рамках правового поля и по инструкции, — сказал в видеообращении Проскалович. — Силовиков будут оправдывать и выгораживать, людей будут судить с потолка и гноить в тюрьмах. И мне придется быть к этому причастным. Пусть и очень отдаленно, но все же причастным.

В тот момент у меня не было смелости пойти на улицу. Решиться на публичное увольнение, зная, как работает система, было еще страшнее. Но я нашел в себе силы уйти. Уйти в никуда, с кредитом, женой в декрете и двумя малышами.

 
 
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Бывший работник Администрации президента Артём Проскалович подписал открытое письмо работников госуправления и обратился к бывшим коллегам.
 
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