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Еще не время прятать лыжи: в Минске прошла гонка на призы городских властей

06.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы городских властей. За спортивными состязаниями наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В одном из парков Минска сегодня настоящая зима. Специально для этих соревнований удалось сохранить лыжную трассу. Покорять ее вышли более 400 школьников разных возрастов со всей страны.

Погода словно по заказу – небольшой минус и солнечно. Провести соревнования планировали давно. Поэтому лыжную трассу готовили основательно: снежный покров еще в начале зимы утрамбовали с запасом. Лыжня была доступна всем жителям города, а сезон закрыли спортсмены-любители. На дистанции в два километра соревнуются юноши и девушки в четырех возрастных категориях. Многие серьезно увлекаются зимними видами спорта.

«Люблю очень заниматься лыжами, как и биатлоном. Я на «снежном снайпере» в городе занял первое место, а на республике пятое. И здесь решил поучаствовать, так как уже более-менее знаком с игроками»; «Нам нравится заниматься биатлоном. И мы ездим на всякие разные соревнования. Настроение отличное. Классное»; «Это единственная трасса, наверное, которая сохранилась», – поделились участники гонки.

Поддержать спортсменов пришли сотни болельщиков. Их тоже не обделили вниманием. Подготовили интерактивные зоны, угощали солдатской кашей.



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Теги: Минск
 
 
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Провести соревнования планировали давно. Лыжную трассу готовили основательно: снежный покров еще в начале зимы утрамбовали с запасом.
 
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