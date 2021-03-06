Как в боевике: журналиста ограбили, когда он снимал репортаж про уличную преступность

Источник материала: ОНТ

В Сан-Франциско (Калифорния, США) у журналиста украли камеру, когда он внимал репортаж об автомобильных ограблениях. Об этом пишет Daily Mail.

Журналист собирался взять интервью у возможных свидетелей угона. В этот момент рядом с ним остановился автомобиль. Оттуда выпрыгнули люди, которые наставили на корреспондента пистолет и потребовали отдать им съемочное оборудование. Мужчина стоял с поднятыми руками, позволив им взять видеокамеру. Он не пострадал.

Позже в своем аккаунте в Twitter он сказал, что оценивает свою жизнь дороже любого оборудования: «Когда кто-то тычет пистолетом тебе в лицо, определенно отдашь камеру».





Как отмечается, полиция нашла похищенные вещи, но преступники все еще на свободе.

Фото: pixabay

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