Источник материала: ОНТ

В эти выходные Щучин принимает чемпионат Беларуси по гиревому спорту. За победу, а также путевки на мировое первенство борьбу ведут спортсмены со всех областей страны.

Этот вид спорта сейчас становится все более популярным. В нынешнем году участников турнира уже более сотни. В составе команд как любители, так и профессионалы – многократные чемпионы и призеры мира. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены разыграют 35 комплектов наград – в толчке по длинному циклу и двоеборье. Участники поднимают снаряды весом от 16 до 32 килограммов. На турнире в Щучине впервые нормативы мастера спорта будут выполнять и женщины.

Чемпионат проходит под эгидой Президентского спортивного клуба и Федерации гиревого спорта Беларуси. В рамках турнира завтра также состоится и открытый кубок Гродненской области по гиревому спорту «Золотой Атлант».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram