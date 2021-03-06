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Щучин принимает чемпионат Беларуси по гиревому спорту

06.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Щучин принимает чемпионат Беларуси по гиревому спорту

В эти выходные Щучин принимает чемпионат Беларуси по гиревому спорту. За победу, а также путевки на мировое первенство борьбу ведут спортсмены со всех областей страны.

Этот вид спорта сейчас становится все более популярным. В нынешнем году участников турнира уже более сотни. В составе команд как любители, так и профессионалы – многократные чемпионы и призеры мира. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены разыграют 35 комплектов наград – в толчке по длинному циклу и двоеборье. Участники поднимают снаряды весом от 16 до 32 килограммов. На турнире в Щучине впервые нормативы мастера спорта будут выполнять и женщины.

Чемпионат проходит под эгидой Президентского спортивного клуба и Федерации гиревого спорта Беларуси. В рамках турнира завтра также состоится и открытый кубок Гродненской области по гиревому спорту «Золотой Атлант».

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В эти выходные Щучин принимает чемпионат Беларуси по гиревому спорту. За победу, а также путевки на мировое первенство борьбу ведут спортсмены со всех областей...
 
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