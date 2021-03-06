В России покупатели устроили давку и драку из-за мягких игрушек по скидкам (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В российском городе Белебей (Башкортостан) в одном из магазинов случилась давка и драка. Такая информация, подкрепленная видео очевидца, появилась в соцсети «ВКонтакте».





Сообщается, что жители города пришли, чтобы купить мягкие игрушки со скидкой в честь Международного женского дня. За одну небольшую игрушку просили всего 39 рублей. В посте группы указано, что в толпе были дети. О пострадавших не сообщается.

После попадания видео в сеть многие интернет-пользователи раскритиковали такое «безумное» поведение. Кто-то из комментаторов вообще негативно высказался о такого рода акциях.

Фото: скриншот видео

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