Красота спасет мир: открылась выставка женских портретов Юделя Пэна

Источник материала: ОНТ

Витебские «музы» Юделя Пэна отражаются в зеркале Мира. Выставка женских портретов знаменитого художника рубежа XIX и XX веков открылась сегодня. Эти картины редко покидают город на Двине, который мэтр реализма рисовал также тщательно, как человеческое лицо.





Хозяйки светских салонов Витебска, который остался только на полотнах Пэна, сегодня в Слоновом зале замка. Здесь, как и раньше, принимают «дорогих» гостей. Эти «краски» в белорусском Мире – впервые. Лайфхак от музейных хранителей.

Елена Денис, заведующая отделом музея «Замковый комплекс «Мир»: «Издали мы видели, например, вуаль на даме. А если приближаешься к картине, рассматриваешь её более детально, то мы видели просто чёрные точки, который наносил автор, и таким образом создавал эффект вуали. То есть, Пэна лучше смотреть на расстоянии. Работы были предварительно подготовлены реставраторами витебского музея».

25 холстов – это лишь часть самой большой в мире коллекции произведений выпускника Санкт-Петербургской академии художеств. 125 лет назад Пэн покорил другую «Северную столицу». С него началась «Витебская школа» в искусстве.

Выставка «Прекрасное отражение»». Сам Пэн называл эти портреты «хорошенькими головками». Художник нарисовал мир витебских «муз», аналога которому не найти даже у его ученика – Шагала.

Хорошо знакомая фраза «красота спасёт мир». Эту – саму чудом сберегли. До 1941 картины – в собрании именной витебской галереи. 80 лет назад успели эвакуировать в Саратов. После войны – «переезд» в Минск. Скоро 30 лет, как вернули городу на Двине.

Ольга Новицкая, заместитель директора музея «Замковый комплекс «Мир»: «Передали 45 вееров датированных XVIII - началом XX вв. Именно подобные обменные выставки дают возможность новому кругу зрителей представить многообразие культурного наследия, которое храниться в наших белорусских музеях. До этого у нас не было совместных проектов с Витебским регионом».

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мировой локдаун активизировал контакты между культурными институциями внутри страны. «Лицо» всей экспозиции – «Портрет женщины». Имя забыто, а образ сохранён в веках кистью живописца, изменившего мир.

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