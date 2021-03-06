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Красота спасет мир: открылась выставка женских портретов Юделя Пэна
Источник материала: ОНТ
Витебские «музы» Юделя Пэна отражаются в зеркале Мира. Выставка женских портретов знаменитого художника рубежа XIX и XX веков открылась сегодня. Эти картины редко покидают город на Двине, который мэтр реализма рисовал также тщательно, как человеческое лицо.
Хозяйки светских салонов Витебска, который остался только на полотнах Пэна, сегодня в Слоновом зале замка. Здесь, как и раньше, принимают «дорогих» гостей. Эти «краски» в белорусском Мире – впервые. Лайфхак от музейных хранителей.
25 холстов – это лишь часть самой большой в мире коллекции произведений выпускника Санкт-Петербургской академии художеств. 125 лет назад Пэн покорил другую «Северную столицу». С него началась «Витебская школа» в искусстве.
Выставка «Прекрасное отражение»». Сам Пэн называл эти портреты «хорошенькими головками». Художник нарисовал мир витебских «муз», аналога которому не найти даже у его ученика – Шагала.
Хорошо знакомая фраза «красота спасёт мир». Эту – саму чудом сберегли. До 1941 картины – в собрании именной витебской галереи. 80 лет назад успели эвакуировать в Саратов. После войны – «переезд» в Минск. Скоро 30 лет, как вернули городу на Двине.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мировой локдаун активизировал контакты между культурными институциями внутри страны. «Лицо» всей экспозиции – «Портрет женщины». Имя забыто, а образ сохранён в веках кистью живописца, изменившего мир.
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Витебские «музы» Юделя Пэна отражаются в зеркале Мира. Выставка женских портретов знаменитого художника рубежа XIX и XX веков открылась сегодня. Эти картины редко...
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