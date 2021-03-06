Как начать бизнес в Беларуси? Советы предпринимателей

Источник материала: ОНТ

Из безработного в бизнесмена. Ежегодно в Беларуси число предпринимателей малого и среднего бизнеса растёт. Создавать своё дело с нуля помогает государство. Субсидии, юридическая консультация и последующая помощь – только в 2020-м прирост фирм – плюс 2%. А это новые рабочие места и развитие инфраструктуры.





Всего час прыжков – и всё тело в тонусе. Такой вид фитнеса в столице появился не так давно. Бывший экономист Елена Овсянникова в 2020-м решила переквалифицироваться и уйти в джампинг. Теперь она тренер и хозяйка собственного дела. Индивидуального предпринимателя не напугал даже COVID-19. Во время пандемии она нашла способ заработать.

Работать на себя – мечта многих белорусов, которая легко воплощается в жизнь. Сегодня каждый третий занятый в экономике – представитель малого или среднего бизнеса. Это примерно 1,5 миллиона человек по всей стране. Правда, основная масса предпринимателей сосредоточена в столичном регионе и области. Так только в Молодечненском районе в прошлом году 26 безработных стали бизнесменами.

От идеи до собственной парикмахерской прошло всего 3 месяца. 1-го февраля Валерия с подругой открыли свой салон. Реализовать мечту помогла субсидия от государства и успешный бизнес-план, его помогли составить в центре занятости.

Деньги возвращать не нужно, после открытия главное работать минимум полгода и платить налоги. Схему хорошо понимает Наталья, в прошлом банковский работник, а теперь – хозяйка футкорда.

Общепиты, индустрия здоровья и красоты, строительство, ремонт одежды, сфера развлечений. Каждый выбирает своё направление. Всего сегодня в Беларуси более 371 тысячи субъектов предпринимательства, почти 270 тысяч из них ИП. И последние несколько лет их число растёт.

Это произошло в том числе и за счёт сложных экономических условий в мире из-за пандемии. Но в целом эксперты называют ситуацию в нашей стране устойчивой. Материальная, юридическая поддержка бизнесменам и тем, кто только желает ими стать оказывается на разных уровнях.

Андрей Копыток, исполнительный директор Республиканской конфедерации предпринимательства: «С 19-го и по 26 апреля будет проходить 6-я неделя белорусского предпринимательства. На самой главной диалогой площадке представлены все сферы бизнеса, будет осуществляться диалог бизнеса, власти и гражданского общества. В результате которого и будет проходить диалог по увеличению не только регистрации субъектов хозяйствования, но и перспектива – консолидайция бизнеса. На вовлечение всего бизнеса – малого, среднего, крупного – в ряды бизнес-союзов».

Но многие предприниматели пока находятся вне союзов и пока своими силами решают насущное. За год работы в пандемию Елена Овсянникова смогла удержать и развить бизнес, в планах открытие новых групп. У хозяек парикмахерской из Молодечно от клиентов тоже нет отбоя. А Наталья Заболотная вживается в новую для себя роль, ждёт сезона и пока осваивает новые изыски «уличной» еды.

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