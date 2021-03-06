Погода в областных центрах Беларуси с 8 по 14 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

О наступлении весны говорить пока рано, впереди еще снег, метели, порывистый ветер, колебания температуры и скачки атмосферного давления. Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!





В начале следующей рабочей недели сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным режимом. Пройдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью при прояснениях до -12°C. Днем будет от -4°C по северо-востоку до +1°C по юго-западу.

В середине недели погодные условия станет определять погожий, но холодный антициклон. Без осадков. Ночью температура воздуха от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку. Во вторник днём от -1°C по юго-западу страны до -8°C по северо-востоку, в среду от 0°C по Брестской области до -4°C по Могилевской.

В четверг и в пятницу облачно с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью при прояснениях до -9°C. Днем в четверг от 0°C до +3°C, в пятницу будет до +5°C.

В следующие выходные дни – пасмурно, сыро и ветрено. Ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью 0…+3°C, днем в субботу +3…+5°C. В воскресенье +1…+5°C.

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