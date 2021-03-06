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В Великобритании поймали беглого преступника, который вышел купить компьютерную игру (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Британские правоохранители поймали сбежавшего из тюрьмы преступника – он вышел на улицу, чтобы купить компьютерную игру Call Of Duty. Об этом
Преступник Клинт Батлер отбывал 17-летний срок в тюрьме Спринг-Хилл за грабеж и применение огнестрельного оружия. Он сбежал оттуда в конце ноября прошлого года.
Мужчину заметили, когда он с другом вышел наружу, чтобы купить компьютерную игру. Патрулирующие местность двое полицейских заметили гуляющих во время локдауна мужчин. Правоохранители решили проверить личности прохожих, о чем предупредили их, в ответ на это Батлер напал на офицера, однако все равно был задержан.
Преступника посадили в тюрьму на 13 месяцев за побег и еще на полгода – за нападение на полицейских. Он должен был выйти на свободу в 2024 году.
Фото: скриншот из видео
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Британские правоохранители поймали сбежавшего из тюрьмы преступника – он вышел на улицу, чтобы купить компьютерную игру Call Of Duty. Об этом сообщает телеканал Sky News....
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