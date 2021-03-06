Впереди ещё снег и метели. Весна откладывается? Погода на неделю с 8 по 14 марта. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Календарная весна началась с оттепели. Температура воздуха превышала привычные показатели, снег начал активно таять, да и солнце заставляло всерьёз задуматься о том, что весна пришла раньше срока. Но зима все ещё уверена в своих силах, об окончательном наступлении весны говорить пока рано, впереди ещё снег, метели, порывистый ветер, колебания температуры и скачки атмосферного давления.





В начале недели сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным режимом. В понедельник метеоусловия будет определять циклон. Двигаясь со Скандинавского полуострова на Вологодскую область России, он принесёт небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью в северных районах при прояснениях до -12°C. Днем будет от -4°C по северо-востоку до +1°C по юго-западу.

В середине недели погодные условия станет определять погожий, но холодный антициклон, центр которого будет смещаться с территории Германии на Украину. Он принесёт переменную облачность. Без осадков. В отдельных районах большая вероятность туманов, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку. Во вторник днём от -1°C по юго-западу страны до -8°C по северо-востоку, в среду от 0°C по Брестской области до -4°C по Могилевской.

В четверг и в пятницу атмосферными процессами станет управлять циклон с центром над Скандинавским полуостровом, по периферии которого будут поступать умеренно тёплые воздушные массы с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. В четверг по северо-западу, а в пятницу повсеместно пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью при прояснениях до -9°C. Днем в четверг от 0°C до +3°C, в пятницу +2…+5°C.

В выходные дни – пасмурно, сыро и ветрено. Ожидается влияние активного циклона с центром над странами Балтии и связанных с ним атмосферных фронтов. Проходя через нашу страну, они принесут повсеместно мокрый снег с дождем. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый. Под утро будут сгущаться слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха в ночные часы 0…+3°C, днем в субботу +3…+5°C. В воскресенье в середине дня +1…+5°C.

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