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Мигранты пытались пересечь минное поле в Хорватии
Источник материала: ОНТ
Группа мигрантов пыталась пройти через минное поле в Хорватии, расположенное неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной. Один человек умер, еще четверо находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Об этом
Сначала местные правоохранители нашли одного погибшего и еще одного раненого мужчину. Выяснилось, что остальные скрылись в неизвестном направлении.
Спасатели занялись поисками оставшихся нелегальных мигрантов, патрулируя территории с вертолетов. Наступившие сумерки осложнили поиски. Через какое-то время спасатели с воздуха обнаружили людей. С помощью громкоговорителя они сообщили о минах и посоветовали дождаться помощи. Спустя несколько часов были спасены и переданы врачам 10 человек.
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Группа мигрантов пыталась пройти через минное поле в Хорватии, расположенное неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной. Один человек умер, еще четверо...
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