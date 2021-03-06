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Мигранты пытались пересечь минное поле в Хорватии

06.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мигранты пытались пересечь минное поле в Хорватии

Группа мигрантов пыталась пройти через минное поле в Хорватии, расположенное неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной. Один человек умер, еще четверо находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в МВД Хорватии.

Сначала местные правоохранители нашли одного погибшего и еще одного раненого мужчинуВыяснилось, что остальные скрылись в неизвестном направлении.

Спасатели занялись поисками оставшихся нелегальных мигрантов, патрулируя территории с вертолетов. Наступившие сумерки осложнили поиски. Через какое-то время спасатели с воздуха обнаружили людей. С помощью громкоговорителя они сообщили о минах и посоветовали дождаться помощи. Спустя несколько часов были спасены и переданы врачам 10 человек.





Фото: МВД Хорватии

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Группа мигрантов пыталась пройти через минное поле в Хорватии, расположенное неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной. Один человек умер, еще четверо...
 
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