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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский: Украинские партнеры видят соринку в Минске, но не замечают бревна в собственном глазу
Источник материала: ОНТ
Телеканал ОНТ продолжает предоставлять площадку авторитетным экспертам, которые анализируют происходящее в стране и вокруг неё, которым есть что сказать, к чьему мнению прислушиваются.
Политолог Александр Шпаковский поделился мыслями о тех, кто хочет, «чтобы было так, как в Украине». Правильно – соседей ведь не выбирают. Но лучше учиться на чужом примере.
Подробности – в видео.
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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский: Украинские партнеры видят соринку в Минске, но не замечают бревна в собственном глазу
Телеканал ОНТ продолжает предоставлять площадку авторитетным экспертам, которые анализируют происходящее в стране и вокруг неё, которым есть что сказать, к чьему...
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