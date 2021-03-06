«ПолитStandUp». Александр Шпаковский: Украинские партнеры видят соринку в Минске, но не замечают бревна в собственном глазу

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ продолжает предоставлять площадку авторитетным экспертам, которые анализируют происходящее в стране и вокруг неё, которым есть что сказать, к чьему мнению прислушиваются.

Политолог Александр Шпаковский поделился мыслями о тех, кто хочет, «чтобы было так, как в Украине». Правильно – соседей ведь не выбирают. Но лучше учиться на чужом примере.

Подробности – в видео.

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