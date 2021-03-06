Лунный календарь на неделю с 8 по 14 марта. Благоприятные дни для посадки рассады цветов

Источник материала: ОНТ

8 марта – хороший день для цветоводов. Можно посадить клубнелуковичные и многолетние цветы. 9, 10 и 11 марта лучше ничего не сажать, но можно заняться уничтожением вредителей.

На неделе с 8 по 14 марта сильных магнитных бурь не ожидается. Небольшие всплески возможны 12, 13 и 15 марта. Будьте внимательны к себе.

10-го числа стоит прислушаться к советам родных, 12-го – необходимо немного остыть и не поддаваться эмоциям, зато 13 марта можно рассчитывать на благоприятное развитие событий.

Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».











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