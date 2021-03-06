ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лунный календарь на неделю с 8 по 14 марта. Благоприятные дни для посадки рассады цветов

06.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 8 по 14 марта. Благоприятные дни для посадки рассады цветов

8 марта – хороший день для цветоводов. Можно посадить клубнелуковичные и многолетние цветы. 9, 10 и 11 марта лучше ничего не сажать, но можно заняться уничтожением вредителей.

На неделе с 8 по 14 марта сильных магнитных бурь не ожидается. Небольшие всплески возможны 12, 13 и 15 марта. Будьте внимательны к себе.

10-го числа стоит прислушаться к советам родных, 12-го – необходимо немного остыть и не поддаваться эмоциям, зато 13 марта можно рассчитывать на благоприятное развитие событий.

Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 марта – хороший день для цветоводов. Можно посадить клубнелуковичные и многолетние цветы. 9, 10 и 11 марта лучше ничего не сажать, но можно заняться уничтожением...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще не время прятать лыжи: в Минске прошла гонка на призы городских властей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by