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Лунный календарь на неделю с 8 по 14 марта. Благоприятные дни для посадки рассады цветов
Источник материала: ОНТ
8 марта – хороший день для цветоводов. Можно посадить клубнелуковичные и многолетние цветы. 9, 10 и 11 марта лучше ничего не сажать, но можно заняться уничтожением вредителей.
На неделе с 8 по 14 марта сильных магнитных бурь не ожидается. Небольшие всплески возможны 12, 13 и 15 марта. Будьте внимательны к себе.
10-го числа стоит прислушаться к советам родных, 12-го – необходимо немного остыть и не поддаваться эмоциям, зато 13 марта можно рассчитывать на благоприятное развитие событий.
Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».
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8 марта – хороший день для цветоводов. Можно посадить клубнелуковичные и многолетние цветы. 9, 10 и 11 марта лучше ничего не сажать, но можно заняться уничтожением...
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