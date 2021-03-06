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Прогноз погоды на 8 Марта от Дмитрия Рябова

06.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 8 Марта от Дмитрия Рябова

Так уж повелось, что 8 Марта ассоциируется с теплой весенней погодой. Правда, бывает так далеко не всегда. Несмотря на смену сезона, март – это подданный зимы. Но иногда данное правило нарушается, а природа дарит теплый солнечный день. Например, в Минске абсолютный максимум температуры два года назад составил +12,9°С. А в 1964-м стояли настоящие трескучие морозы – было -30°С. 

Теперь перейдем к прогнозу. К сожалению, не ожидается весенняя погода, но постепенно стихнет ветер. Станет немного комфортнее. Облачно с небольшими прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2…-9°С, в северных районах при прояснениях до -12°С. Днем от -6°С по северу до +2°С по югу. 


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Теги: Минск
 
 
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Так уж повелось, что 8 Марта ассоциируется с теплой весенней погодой. Правда, бывает так далеко не всегда. Несмотря на смену сезона, март – это подданный зимы. Но...
 
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