Прогноз погоды на 8 Марта от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Так уж повелось, что 8 Марта ассоциируется с теплой весенней погодой. Правда, бывает так далеко не всегда. Несмотря на смену сезона, март – это подданный зимы. Но иногда данное правило нарушается, а природа дарит теплый солнечный день. Например, в Минске абсолютный максимум температуры два года назад составил +12,9°С. А в 1964-м стояли настоящие трескучие морозы – было -30°С.

Теперь перейдем к прогнозу. К сожалению, не ожидается весенняя погода, но постепенно стихнет ветер. Станет немного комфортнее. Облачно с небольшими прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2…-9°С, в северных районах при прояснениях до -12°С. Днем от -6°С по северу до +2°С по югу.





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