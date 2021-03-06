ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Домашний торт «Анечка». Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

06.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Домашний торт «Анечка». Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Вкусный домашний торт «Анечка» – как приготовить? Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.


Для теста вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 1/2 ст. сахара;
  • 1/2 п. сливочного масла;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 40 г. грецких орехов;
  • 1 ч. л. соды (без горки, не гасить!);
  • 3 ст. л. мёда;
  • 2,5 ст. муки.

Для крема понадобится:

  • 400 г. сметаны (25-30% жирности);
  • 1/2 ст. сахара.

 

Как готовить тесто?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром.


2. Добавить по очереди остальные ингредиенты для теста, хорошенько перемешивая. Последней добавить муку. Вымесить тесто. Поставить в холодильник на 10 минут.


3. Тесто разделить на три части. Раскатать три коржа, каждый проколоть вилкой в нескольких местах. Так как тесто получается очень нежным, советую раскатывать его прямо на пергаменте. Переложить получившиеся коржи на противень и отправить в духовку на 7 минут.



4. Готовые коржи достать из духовки. Обрезать, приложив тарелку, дать остыть.


 

Как готовить крем?

5. В сметану добавить сахар, перемешать, немного охладить.


6. На сервировочную тарелку выложить коржи, каждый обильно смазать кремом.


7. Края торта также смазать кремом.


8. Украсить по вкусу: сухофруктами, орехами или свежими ягодами и фруктами. Поставить в холодильник охлаждаться.


Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вкусный домашний торт «Анечка» – как приготовить? Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для теста вам понадобится: 1 яйцо; 1/2 ст....
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще не время прятать лыжи: в Минске прошла гонка на призы городских властей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by