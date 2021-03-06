|
Домашний торт «Анечка». Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Вкусный домашний торт «Анечка» – как приготовить? Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для теста вам понадобится:
Для крема понадобится:
Как готовить тесто?
1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром.
2. Добавить по очереди остальные ингредиенты для теста, хорошенько перемешивая. Последней добавить муку. Вымесить тесто. Поставить в холодильник на 10 минут.
3. Тесто разделить на три части. Раскатать три коржа, каждый проколоть вилкой в нескольких местах. Так как тесто получается очень нежным, советую раскатывать его прямо на пергаменте. Переложить получившиеся коржи на противень и отправить в духовку на 7 минут.
4. Готовые коржи достать из духовки. Обрезать, приложив тарелку, дать остыть.
Как готовить крем?
5. В сметану добавить сахар, перемешать, немного охладить.
6. На сервировочную тарелку выложить коржи, каждый обильно смазать кремом.
7. Края торта также смазать кремом.
8. Украсить по вкусу: сухофруктами, орехами или свежими ягодами и фруктами. Поставить в холодильник охлаждаться.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вкусный домашний торт «Анечка» – как приготовить? Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для теста вам понадобится: 1 яйцо; 1/2 ст....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)