Домашний торт «Анечка». Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Вкусный домашний торт «Анечка» – как приготовить? Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.





Для теста вам понадобится:

1 яйцо;

1/2 ст. сахара;

1/2 п. сливочного масла;

2 ст. л. сметаны;

40 г. грецких орехов;

1 ч. л. соды (без горки, не гасить!);

3 ст. л. мёда;

2,5 ст. муки.

Для крема понадобится:

400 г. сметаны (25-30% жирности);

1/2 ст. сахара.

Как готовить тесто?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром.





2. Добавить по очереди остальные ингредиенты для теста, хорошенько перемешивая. Последней добавить муку. Вымесить тесто. Поставить в холодильник на 10 минут.





3. Тесто разделить на три части. Раскатать три коржа, каждый проколоть вилкой в нескольких местах. Так как тесто получается очень нежным, советую раскатывать его прямо на пергаменте. Переложить получившиеся коржи на противень и отправить в духовку на 7 минут.









4. Готовые коржи достать из духовки. Обрезать, приложив тарелку, дать остыть.





Как готовить крем?

5. В сметану добавить сахар, перемешать, немного охладить.





6. На сервировочную тарелку выложить коржи, каждый обильно смазать кремом.





7. Края торта также смазать кремом.





8. Украсить по вкусу: сухофруктами, орехами или свежими ягодами и фруктами. Поставить в холодильник охлаждаться.





Приятного аппетита!

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