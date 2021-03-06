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Дмитрий Басков: «Наши болельщики заслужили честной игры»

07.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После матча 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором минские «зубры» в овертайме уступили питерскому СКА, председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков дал свою оценку противостоянию команд. Его слова приводит hockey.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Сегодня, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф — это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне ее. И так уж вышло, что сегодня, даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают. Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили сегодня и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что „Динамо“ способно удивить, то сейчас я говорю, что „Динамо“, невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры», — сказал Басков

Следующий матч серии до четырех побед пройдет на «Минск-Арене» в 17.00 восьмого марта.

Напомним, что «Динамо» уступило и в третьем матче, на этот раз пропустив при игре «3 на 5». После удалений Роба Клинкхаммера и Зака Митчелла. В КХЛ заявили, что оба решения были приняты верно. Остальные решения они не прокомментировали.

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт сказал, что у «него есть много комментариев, но он оставит их при себе, так как все всё видели».

 
Теги: Минск
 
 
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После матча 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором минские «зубры» в овертайме уступили питерскому СКА, председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков дал...
 
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